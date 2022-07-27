العاملون بحقل السرير النفطي يعلنون الاعتصام ووقف الإنتاج بسبب الاعتداء على المراقب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن العاملون بحقل السرير النفطي دخولهم في اعتصام مفتوح وإيقاف الإنتاج بالحقل نتيجة «تعرض مراقب الحقل للاعتداء» من قبل أحد المسلحين، مطالبين بإبعاد هذه المجموعات، ومعاقبة مرتكبي الاعتداءات التي قالوا إنها متكررة.

وتلا أحد العاملين البيان الموجه إلى رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، المشغل للحقل، مشيرًا إلى الاعتداء الذي وقع أمس الثلاثاء على مراقب الحقل، حيث طالب العاملون بإيجاد حل جذري لهذه الاعتداءات ومعاقبة مرتكبيها.

«الخليج العربي» تنفي تعرض مراقب حقل السرير للاعتداء

وفي سياق متصل، نفت شركة «الخليج العربي» تعرض مراقب حقل السرير للاعتداء، مشيرة إلى أن ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي هي أخبار غير صحيحة.

وقالت الشركة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «رئيس وأعضاء لجنة الإدارة تواصلوا مع مراقب الحقل والاطمئنان عليه والتأكد من سلامته وعدم تعرضه لأي اعتداء سواء جسدي أو لفظي وكذلك استمرار العملية الإنتاجية بشكل طبيعي».

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وأكدت لجنة الإدارة أن «سلامة مستخدميها ومواقعها واستمرار العملية الإنتاجية هي من أول الاهتمامات»، وأنها «لن تسمح بأي تهاون في ذلك»، مشددة على أن «كل من يتعرض للمستخدم والمواقع والإنتاج بأي ضرر سوف يكون عرضة للمساءلة والعقاب».