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«الشركة القابضة»: عودة حركة الاتصالات بين شرق ليبيا وغربها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 09:42 مساء
«الشركة القابضة»: عودة حركة الاتصالات بين شرق ليبيا وغربها
صورة تعبيرية (صفحة الشركة القابضة للاتصالات)
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أعلنت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، اليوم الأربعاء، عودة حركة الاتصالات مجددًا، وذلك بعد انقطاعها جزئيًا بين شرق البلاد وغربها؛ نتيجة عمليات حفر عشوائية في غرب مدينة بنغازي وبين مدينتي بشر والبريقة، أدت إلى انقطاعات متعددة في كوابل الألياف البصرية.

وأضافت الشركة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن فرق الصيانة توجهت على الفور إلى المكانين، وتمكنت من صيانة الكابل واستعادة حركة الاتصالات من جديد.

- الشركة القابضة: اضطراب موقت في حركة الاتصالات بين شرق ليبيا وغربها

وقدمت الشركة «الشكر لكل من أسهم في استعادة الخدمات، على مجهوداتهم التي بذلوها حتى تسترجع الخدمات بأقصى سرعة».

وأمس أعلنت الشركة حدوث «اضطراب موقت في حركة الاتصالات بين شرق ليبيا وغربها» جراء قطع تعرض له أحد الكوابل في مدينة بنغازي، حيث باشرت فرق الصيانة العمل وإعادة الاتصالات إلى طبيعتها.

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