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رسالة بريطانية للدبيبة: الوضع الحالي غير مستدام والانتخابات أولوية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 08:53 مساء
رسالة بريطانية للدبيبة: الوضع الحالي غير مستدام والانتخابات أولوية
لقاء الدبيبة مع مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية والسفيرة كارولين هوريندال. (حكومة الوحدة الوطنية)
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كشفت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، رسالة دبلوماسية وجهها وفد بريطاني خلال اجتماعه في وقت سابق اليوم الأربعاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وضم الوفد البريطاني كلًا من مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية الدولية ستيفن هيكي، ومدير قسم الأمن الدولي بوزارة الدفاع نك قير، إضافة إلى سفيرة المملكة المتحدة كارولين هوريندال والمحلق العسكري كريس أوفلاهرتي.

احترام استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
وقالت السفيرة كارولين هوريندال، عبر حسابها على «تويتر» مساء اليوم، «التقيت أنا وستيفن هيكي اليوم مع الدبيبة. أكدنا الحاجة إلى الحوار بين جميع الأطراف، خاصة في ضوء أعمال العنف الأخيرة. من الواضح أن الوضع الحالي غير مستدام، واتفقنا على أن الانتخابات يجب أن تظل أولوية، وأنه يجب احترام استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط».

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وأعرب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية ستيفن هكي، خلال اللقاء مع الدبيبة، عن ترحيب بلاده بإعادة تصدير النفط وفتح الحقول والموانئ النفطية، معتبرًا أن القطاع «سيسهم بشكل كبير في استقرار ليبيا» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

قلق دولي بشأن تصاعد العنف في ليبيا
وأبلغ الدبلوماسي البريطاني الدبيبة خلال اللقاء «أن هناك قلقًا دوليًا بشأن تصاعد العنف بعد الاستقرار الجيد خلال المدة الماضية»، مؤكدًا «دعم المملكة المتحدة للاستقرار في ليبيا».

ووصل الوفد البريطاني إلى طرابلس قبل يومين لإجراء محادثات مع المسؤولين الليبيين، استهلها بلقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، وناقش معها أهمية التعاون الدولي بين المملكة المتحدة وليبيا وكيفية تفاعل المملكة المتحدة وبناء العلاقات التاريخية بشكل أفضل في ليبيا، وفق سفارة المملكة المتحدة.

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