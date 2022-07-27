منتدى حوار الشباب يدعو رئيس مالطا إلى حضور «منتدى أصدقاء ليبيا» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

دعا أعضاء منتدى حوار الشباب الليبي الرئيس المالطي، جورج فيلا، إلى حضور «منتدى أصدقاء ليبيا» الذي يعتزم المنتدى تنظيمه في العاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة، وفق ما أعلنه العضو المؤسس للمنتدى عماد شنب، اليوم الأربعاء.

واستقبل الرئيس المالطي جورج فيلا، أمس الثلاثاء، بالقصر الرئاسي في العاصمة فاليتا مجموعة من أعضاء منتدى الشباب الليبي، وذلك في مستهل جولة دولية بدأها أعضاء الاتحاد.

ووصف فيلا في تغريدة نشرها حساب الرئيس المالطي على «تويتر» لقاءه مع أعضاء منتدى الشباب الليبي بالـ«ممتع»، موضحًا أنه تحدث معهم «خلاله عن مستقبل ليبيا»، متمنيًا «لهم كل التوفيق وأن يستمروا في تعزيز الوحدة والديمقراطية ومشاركة الشباب في الحياة العامة».

وقال العضو المؤسس في منتدى الشباب، عماد شنب، عبر حسابه على «تويتر»، اليوم إن لقاءهم مع الرئيس المالطي يأتي «في أولى محطات منتدى حوار الشباب الدولية»، موضحًا أنهم اطلعوا الرئيس المالطي «على إنجازات المنتدى محليًا، التي شملت كامل التراب الوطني الليبي. وللحديث حول الرؤية السياسية للحل الذي نتطلع لأن يقوده الليبيون بالشراكة مع دول المنطقة».

وأشار شنب إلى أنهم وجهوا دعوة للرئيس فيلا لحضور «منتدى أصدقاء ليبيا» الذي يعمل على عقده في العاصمة طرابلس.