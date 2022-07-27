Atwasat

المبعوث الفرنسي وباشاغا يتفقان على ضرورة الوحدة والاستقرار في ليبيا من أجل الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 05:33 مساء
المبعوث الفرنسي وباشاغا يتفقان على ضرورة الوحدة والاستقرار في ليبيا من أجل الانتخابات
باشاغا والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير. (السفارة الفرنسية)
alwasat radio

أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، تواصل المبعوث الخاص للرئيس ماكرون إلى ليبيا بول سولير مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، مؤكدة اتفاقهما «على ضرورة الوحدة والاستقرار في ليبيا من أجل» الانتخابات.

وقالت السفارة الفرنسية عبر حسابها على «تويتر»، اليوم الأربعاء، «تبادل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير ورئيس الوزراء المعين من مجلس النواب فتحي باشاغا الاتفاق على ضرورة الوحدة والاستقرار في ليبيا من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية آمنة في عموم البلاد وفقا لرغبة الشعب الليبي».

- باشاغا يتفق مع المبعوث الفرنسي على أهمية وحدة ليبيا واستقرارها
- باشاغا ومبعوث فرنسا يتفقان على 3 إجراءات للمرحلة الحالية في ليبيا

ولم توضح السفارة الفرنسية لدى ليبيا طبيعة الاتصال الذي جرى بين سولير وباشاغا إن كان عبر مكالمة هاتفية أو عبر اجتماع تقابلي، فيما لم يصدر أي تصريح من المكتب الإعلامي لباشاغا بالخصوص.

وسبق للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، الاتصال مرتين على الأقل منذ تكليف باشاغا برئاسة الحكومة من قبل مجلس النواب، كانت الأولى في 29 مارس والثانية في 11 يونيو الماضيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»
السعودية تكشف النقاب عن تصميم مدينة نيوم المستقبلية العملاقة

السعودية تكشف النقاب عن تصميم مدينة نيوم المستقبلية العملاقة
عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز رقم «47»

عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز...
فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة

فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة
«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس

«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس
إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»

إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان

واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز

بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز
المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري

المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري
أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين

حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين
كاركاتير خيري - خط النهاية!

كاركاتير خيري - خط النهاية!
غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد

غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد
صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط

صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط
صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%
بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية

بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة لمسؤول بريطاني: الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات
الدبيبة لمسؤول بريطاني: الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر ...
بحضور اللافي.. ندوة حول الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية بجامعة الزاوية
بحضور اللافي.. ندوة حول الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة ...
المبعوث الفرنسي وباشاغا يتفقان على ضرورة الوحدة والاستقرار في ليبيا من أجل الانتخابات
المبعوث الفرنسي وباشاغا يتفقان على ضرورة الوحدة والاستقرار في ...
تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في سبها وأوباري
تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في سبها وأوباري
«أفريكوم» تكشف مصير موارد مجموعة «فاغنر» في ليبيا
«أفريكوم» تكشف مصير موارد مجموعة «فاغنر» في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج ......
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة...
المزيد
انتشال 5 جثث مجهولة الهوية في ترهونة
انتشال 5 جثث مجهولة الهوية في ترهونة...
بريطانيا ترحب بالتزام المجلس الرئاسي بالبناء على عمل الأمم المتحدة بشأن الانتخابات
بريطانيا ترحب بالتزام المجلس الرئاسي بالبناء على عمل الأمم ......
الدبيبة يعتمد البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح
الدبيبة يعتمد البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح...
«أفريكوم» تكشف مصير موارد مجموعة «فاغنر» في ليبيا
«أفريكوم» تكشف مصير موارد مجموعة «فاغنر» في ليبيا...
تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في سبها وأوباري
تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في سبها وأوباري...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط