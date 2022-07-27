بحضور اللافي.. ندوة حول الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية بجامعة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

حضر عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، صباح اليوم الأربعاء، في ندوة حول مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، أقيمت بجامعة الزاوية تحت شعار «لتحقيق الملكية المجتمعية لمشروع المصالحة الوطنية»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الندوة التي عُقِدت بجامعة الزاوية أقيمت برعاية المجلس الرئاسي، وبمشاركة مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، وحضرها عميدا بلديتي الزاوية وصبراتة، ورئيسا جامعتي الزاوية وصبراتة، وعمداء الكليات بالجامعتين، وعدد من الأعيان والمشايخ، ونشطاء المجتمع المدني بالمدينة.

اللافي: مشروع المصالحة الوطنية طال انتظار الليبيين له

وجدد اللافي في كلمته أمام الحضور، التأكيد على أن «مشروع المصالحة الوطنية هو طوق النجاة الذي سيصل بليبيا إلى بر الأمان، والمشروع الذي طال انتظار الليبيين له، ويعد من أهم أعمدة بناء السلام في ليبيا التي عانت ويلات الحروب والنزاعات» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

كما أكد اللافي للحضور أن مشروع المصالحة الوطنية «هو ملكية لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي، بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة والجامعات الليبية من أجل وطن آمن ومستقر، لشعب يعيش في محبة وتعاون وسلام، ودولة وطنية ذات سيادة».

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وشدد اللافي على أهمية المبادرات التي قدمها المهتمون بالمصالحة، وتهدف لنجاح مشروع المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي «قام بدارستها وتقييمها من المختصين في مجلس التخطيط الوطني العام، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي للاستفادة منها، ووضعها في مشروع واحد يشمل المصالحة في مسارتها المختلفة، الأمنية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية».

التجارب الدولية الناجة في المصالحة الوطنية

وأضاف المكتب الإعلامي أن الندوة جرى خلالها فتح باب النقاش الجاد والفاعل من قبل الحضور، الذين استعرضوا في مداخلاتهم تجارب عدد من المناطق والدول التي نجحت في المصالحة الوطنية، بتطبيقها للعدالة الانتقالية.

وذكر المكتب الإعلامي أن الحضور أكدوا أن «المجلس الرئاسي يسير بخطى ثابتة في مشروع المصالحة الوطنية، بإعلان رؤيته الاستراتيجية للمصالحة، التي تهدف لتحقيق الملكية المجتمعية للمشروع، من أجل مصالحة وطنية شاملة يشارك فيها كل الليبيين»، مشددين على «أنه لا استقرار لليبيا دون مصالحة مجتمعية، تتوفر فيها الإرادة الوطنية الصادقة، للخروج من الأزمة الليبية».

ونوه المكتب الإعلامي بأن اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي، تواصل عقد الندوات تباعًا في عدد من الجامعات الليبية، لعرض رؤية مسار المصالحة محليًا عبر الجامعات لطرحها للنقاش، ولضمان المشاركة المجتمعية ونجاح مسار المصالحة الوطنية الشاملة.

اللافي خلال مشاركته في الندوة التي أقيمت بجامعة الزاوية حول مشروع المصالحة الوطنية، الأربعاء 27 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)

اللافي خلال مشاركته في الندوة التي أقيمت بجامعة الزاوية حول مشروع المصالحة الوطنية، الأربعاء 27 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)