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الدبيبة لمسؤول بريطاني: الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 04:38 مساء
الدبيبة لمسؤول بريطاني: الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات
الدبيبة يتوسط مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية والسفيرة كارولين هوريندال. (حكومة الوحدة الوطنية)
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جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة خلال استقباله مسؤولًا من وزارة الخارجية البريطانية التأكيد على «أن الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات، والضغط على الأطراف المعنية لإصدار القاعدة الدستورية لتتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الانتخابات»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

واستقبل الدبيبة في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية ستيفن هكي، وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، والملحق العسكري بالسفارة كريس أوفلاهرتي، ومستشار الأمن القومي بوزارة الخارجية.

بريطانيا ترحب بفتح النفط
وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة أشاد خلال اللقاء «بالدور الإيجابي الذي تضطلع به المملكة المتحدة في الملف الليبي»، مشددًا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، ستيفن هكي، أعرب خلال اللقاء عن ترحيب بلاده بإعادة تصدير النفط وفتح الحقول والموانئ النفطية، معتبرًا أن القطاع «سيساهم بشكل كبير في استقرار ليبيا».

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وأبلغ الدبلوماسي البريطاني الدبيبة خلال اللقاء «أن هناك قلقًا دوليًا بشأن تصاعد العنف بعد الاستقرار الجيد خلال المدة الماضية، مؤكدًا دعم المملكة المتحدة للاستقرار في ليبيا»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وحضر اللقاء وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وسفير ليبيا لدى المملكة المتحدة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.

والتقى مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أمس الثلاثاء، كلًا من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث تركزت محادثاته مع محاوريه الليبيين على ملفي الانتخابات والقاعدة الدستورية.

لقاء الدبيبة مع مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية والسفيرة كارولين هوريندال. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية والسفيرة كارولين هوريندال. (حكومة الوحدة الوطنية)
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