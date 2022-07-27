ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار قرش واحد خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، في السوق الرسمية مسجلا 4.88 دينار، مقارنة بـ4.87 دينار، أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر اليورو بمقدار ثلاثة قروش، مسجلا 4.95 دينار مقابل 4.98 دينار أمس، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بمقدار قرشين مسجلا 5.89 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي بمقدار قرش لكل منهما ليسجلا 1.30 دينار، و1.33 دينار، على الترتيب. ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية واليوان الصيني، اللذين سجلا 0.27 دينار و0.72 دينار، على الترتيب.