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المنقوش: نواصل العمل لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 01:25 مساء
المنقوش: نواصل العمل لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها
المنقوش والسفيرة الكندية، 27 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)
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أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش اليوم الأربعاء، عمل الحكومة المتواصل؛ لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق قاعدة دستورية متفق عليها لتحقيق مطالب الشعب الليبي في فرض الأمن والاستقرار داخل البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء المنقوش مع سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، حيث تطرقتا إلى «تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

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بدورها، نقلت السفيرة الكندية إلى المنقوش «مواصلة دعم بلادها لجهود حكومة الوحدة الوطنية»، وفق البيان.

لقاءات السفيرة الكندية
وأمس الثلاثاء، استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي السفيرة الكندية؛ لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، حيث جددت إيزابيل سافارد، «استمرار دعم حكومة بلادها المجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها كل الأطراف».

كما التقت السفيرة الكندية مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري الذي عرض عليها موقف مجلس الدولة من الانسداد السياسي الحالي ورؤيته للخروج منه، والتي تتمثل في «تنظيم انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة، تجدد الشرعية السياسية للبلاد وتنهي المراحل الانتقالية».

المنقوش والسفيرة الكندية، 27 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)
المنقوش والسفيرة الكندية، 27 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)
المنقوش والسفيرة الكندية، 27 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)
المنقوش والسفيرة الكندية، 27 يوليو 2022. (وزارة الخارجية)
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