انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق، اليوم الأربعاء، بفندق المهاري مؤتمر عضوات المجالس البلدية، الذي ينظمه مكتب تمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بالشراكة مع مشروع «تقارب» التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ويشارك في المؤتمر عضوات المجالس البلدية شرقًا وغربًا وجنوبًا، بحضور وزيرة الدولة لشؤون المرأة ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية ومستشار وزير الحكم المحلي للشؤون الفنية ومستشار وزير الحكم المحلي للتعاون الدولي ومديرة مكتب تمكين المرأة بالوزارة ومديرة مكتب التعاون الدولي وممثلة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

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محاور مناقشات مؤتمر عضوات المجالس البلدية

وأشار بيان صادر عن وزارة الحكم المحلي إلى مناقشة المؤتمر التحديات التي تواجه عضوات المجالس البلدية في ليبيا، وسُبل ضمان دور المرأة وحقوقها في المجالس البلدية، وتعزيز قدراتها ودور العضوات في تطوير مراكز تدريب المرأة بالبلديات.

وتطرق المؤتمر إلى مناقشة التوزيع العادل لعمل المنظمات الدولية لتشمل جميع البلديات في ليبيا، والسياسات المتبعة من قبل وزارة الحكم المحلي لدعم عضوات المجالس البلدية، وتسهيل إجراءاتهم وتعزيز التواصل معهم، وتطوير تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والنساء.

انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)

انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)

انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)

انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)

انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)

انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)