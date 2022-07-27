Atwasat

انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 01:07 مساء
انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية (صور)
انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)
alwasat radio

انطلق، اليوم الأربعاء، بفندق المهاري مؤتمر عضوات المجالس البلدية، الذي ينظمه مكتب تمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بالشراكة مع مشروع «تقارب» التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ويشارك في المؤتمر عضوات المجالس البلدية شرقًا وغربًا وجنوبًا، بحضور وزيرة الدولة لشؤون المرأة ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية ومستشار وزير الحكم المحلي للشؤون الفنية ومستشار وزير الحكم المحلي للتعاون الدولي ومديرة مكتب تمكين المرأة بالوزارة ومديرة مكتب التعاون الدولي وممثلة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

- الدبيبة: بدء انتخابات المجالس البلدية منتصف يوليو
- ورشة عمل لدعم المجالس البلدية في طرابلس

محاور مناقشات مؤتمر عضوات المجالس البلدية
وأشار بيان صادر عن وزارة الحكم المحلي إلى مناقشة المؤتمر التحديات التي تواجه عضوات المجالس البلدية في ليبيا، وسُبل ضمان دور المرأة وحقوقها في المجالس البلدية، وتعزيز قدراتها ودور العضوات في تطوير مراكز تدريب المرأة بالبلديات.

وتطرق المؤتمر إلى مناقشة التوزيع العادل لعمل المنظمات الدولية لتشمل جميع البلديات في ليبيا، والسياسات المتبعة من قبل وزارة الحكم المحلي لدعم عضوات المجالس البلدية، وتسهيل إجراءاتهم وتعزيز التواصل معهم، وتطوير تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والنساء.

انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)
انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)
انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)
انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)
انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)
انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)
انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)
انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)
انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)
انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)
انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)
انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية، 27 يوليو 2022. (وزارة الحكم المحلي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»
السعودية تكشف النقاب عن تصميم مدينة نيوم المستقبلية العملاقة

السعودية تكشف النقاب عن تصميم مدينة نيوم المستقبلية العملاقة
عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز رقم «47»

عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز...
فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة

فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة
«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس

«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس
إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»

إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان

واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز

بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز
المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري

المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري
أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين

حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين
كاركاتير خيري - خط النهاية!

كاركاتير خيري - خط النهاية!
غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد

غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد
صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط

صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط
صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%
بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية

بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية (صور)
انطلاق مؤتمر عضوات المجالس البلدية (صور)
المنقوش: نواصل العمل لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها
المنقوش: نواصل العمل لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متفق ...
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: ليبيا البلد الأكثر تضررا جراء التوترات الدولية
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: ليبيا البلد الأكثر تضررا جراء ...
دي مايو: وجود المرتزقة الروس في ليبيا لا يزال يمثل عامل عدم استقرار لـ«ناتو»
دي مايو: وجود المرتزقة الروس في ليبيا لا يزال يمثل عامل عدم ...
ارتفاع ملحوظ.. إصابات «كورونا» اليومية في ليبيا تتخطى حاجز الـ200
ارتفاع ملحوظ.. إصابات «كورونا» اليومية في ليبيا تتخطى حاجز الـ200
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج ......
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة...
المزيد
الدبيبة لمسؤول بريطاني: الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات
الدبيبة لمسؤول بريطاني: الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر......
توقف خدمات اتصالات «ليبيانا» بسرت وأهراوة لليوم الثاني
توقف خدمات اتصالات «ليبيانا» بسرت وأهراوة لليوم الثاني...
ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الرسمية
ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الرسمية...
ارتفاع ملحوظ.. إصابات «كورونا» اليومية في ليبيا تتخطى حاجز الـ200
ارتفاع ملحوظ.. إصابات «كورونا» اليومية في ليبيا تتخطى حاجز ......
دي مايو: وجود المرتزقة الروس في ليبيا لا يزال يمثل عامل عدم استقرار لـ«ناتو»
دي مايو: وجود المرتزقة الروس في ليبيا لا يزال يمثل عامل عدم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط