«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما يكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و10 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 مترا.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و 28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال بسيط لظهور شبورة مائية على ساحل زوارة وطرابلس.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
- الرياح شمالية غربية إلى بحرية بوجه عام وتكون غربية إلى جنوبية غربية على ساحل شحات تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة علي ساحل درنة.
- ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.75 مترا على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات، وبين 1.00 و1.50 مترا على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة.
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