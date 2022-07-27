«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما يكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 مترا.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و 28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال بسيط لظهور شبورة مائية على ساحل زوارة وطرابلس.