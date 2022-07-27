«الرقابة على الأغذية» ينذر بإغلاق مخبز ببني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

أنذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأربعاء، مخبزا يقع مقره في بني وليد بالإغلاق؛ لعدم تقيده بالاشتراطات الصحية، وذلك في إطار جولة لمفتشيه على بعض المخابز بالمنطقة.

ولاحظ مفتشو المركز خلال جولتهم بمخبز «الوسام الدهبي» سوء النظافة العامة بالمخبر وسوء نظافة عامليه، إضافة إلى تعرض العجينة للتلوث والحشرات، واستخدام الزبدة للدهن بطريقة غير سليمة عبر قطعة قماش، فيما لا يوجد بالمخبز مخزن خاص بالدقيق، وفق بيان صادر عن المركز.

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وأشار البيان إلى إمهال المخبز مدة زمنية لمعالجة المخالفات المرصودة، إذا لم يتقيد بها سيُجرى غلقه.

«الرقابة على الأغذية» ينذر بإغلاق مخبز ببني وليد، 27 يوليو 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)

«الرقابة على الأغذية» ينذر بإغلاق مخبز ببني وليد، 27 يوليو 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)

«الرقابة على الأغذية» ينذر بإغلاق مخبز ببني وليد، 27 يوليو 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)

«الرقابة على الأغذية» ينذر بإغلاق مخبز ببني وليد، 27 يوليو 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)

«الرقابة على الأغذية» ينذر بإغلاق مخبز ببني وليد، 27 يوليو 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)

«الرقابة على الأغذية» ينذر بإغلاق مخبز ببني وليد، 27 يوليو 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)