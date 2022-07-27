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شاهد في «وسط الخبر»: جلسة بلا نتائج لمجلس الأمن حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 01:32 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: جلسة بلا نتائج لمجلس الأمن حول ليبيا
الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 26 يوليو 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، الضوء على جلسة مجلس الأمن حول ليبيا والتي عقدت أمس الاثنين، وانتهت بكلمات شبه مكررة بشأن موقف الدول من التطورات السياسية في البلاد، بينما حذر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني من «انفلات قادم».

وتناول أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة أمس، تطورات الأوضاع في ليبيا واعتماد الهيكلة الجديدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاستها، وهي النقطة التي لا تزال محل خلاف بين القوى الكبرى منذ ديسمبر 2021.

- أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
- مجلس الأمن ينظر تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس المقبل

ما الأسباب التي أدت إلى عجز الأمم المتحدة عن المساعدة لحل الأزمة في ليبيا، على ضوء كلمات ممثلي الدول بجلسة مجلس الأمن؟ وهو السؤال الذي قدّم إجاباته متباينة عنه كل من الصحفي والمحلل السياسي بدر شنيبة، والمحلل السياسي بستان أوغلو.

وتحدثت الحلقة عن إعلان وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنشاء تمركزات أمنية بالمنطقة الممتدة من مداخل العزيزية إلى الحدود الإدارية مع العاصمة طرابلس بالتنسيق مع فروع الأجهزة الأمنية وقوات الأمن.

كما أشار إلى البرنامج توصية المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية، مع رفع التصنيف الوبائي لمنطقة طرابلس إلى المستوى الثالث، حيث لاحظ ظهور بؤر وبائية جديدة في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية مدللًا على ذلك بارتفاع عدد المناطق التي ضربها الوباء هذا الأسبوع لتشمل الغرب والشرق والجنوب.

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