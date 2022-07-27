«رئيس الأركان»: الحداد اجتمع مع عمداء بلديات بالمنطقة الغربية لتقريب وجهات النظر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن الفريق أول محمد الحداد اجتمع بمكتبه في طرابلس مع عدد من عمداء البلديات بالمنطقة الغربية، بهدف «تقريب وجهات النظر بين المؤسسة العسكرية والبلديات».

وأفادت رئاسة الأركان، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن اللقاء الذي عُقد ظهر الثلاثاء، يهدف كذلك إلى «التواصل وتبادل الرؤى بما يجري على الساحة من أحداث».

الحداد يتحدث عن أهمية دور المؤسسة العسكرية في استقرار الوطن

وأوضح البيان أن الحداد بيّن لعمداء البلديات «أهمية دور المؤسسة العسكرية في استقرار الوطن، والتي بدورها لن ترضى الذل لأهلنا ووطننا، ولا تزال على عهد التضحية والفداء».

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ونقل البيان عن عمداء البلديات «ثناءهم على ما يقوم به رئيس الأركان العامة، من مجهودات للنهوض بالمؤسسة العسكرية، وكذلك وقوفه ودعمه لمشروع المصالحة الوطنية». كما عرضوا عليه «مطالب الليبين المتمثلة في عدم عودة شبح الحروب، وضرورة المصالحة الوطنية بين الليبيين».

تكليف الحداد بفض الاشتباكات

الجمعة 22 يوليو، كلف المجلس الرئاسي بصفته القائد العام للجيش الليبي، رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن محمد الحداد، «بفض الاشتباكات بين الوحدات المتقاتلة في العاصمة طرابلس»، والتي كانت قد في طرابلس.

وأمس الإثنين، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع الفريق الحداد؛ لمناقشة أحدث التطورات الأوضاع العسكرية والأمنية، خصوصا بعد اشتباكات العاصمة طرابلس.