Atwasat

«رئيس الأركان»: الحداد اجتمع مع عمداء بلديات بالمنطقة الغربية لتقريب وجهات النظر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 12:46 صباحا
«رئيس الأركان»: الحداد اجتمع مع عمداء بلديات بالمنطقة الغربية لتقريب وجهات النظر
جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد مع عدد من عمداء البلديات بالمنطقة الغربية (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)
alwasat radio

قالت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن الفريق أول محمد الحداد اجتمع بمكتبه في طرابلس مع عدد من عمداء البلديات بالمنطقة الغربية، بهدف «تقريب وجهات النظر بين المؤسسة العسكرية والبلديات».

وأفادت رئاسة الأركان، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن اللقاء الذي عُقد ظهر الثلاثاء، يهدف كذلك إلى «التواصل وتبادل الرؤى بما يجري على الساحة من أحداث».

الحداد يتحدث عن أهمية دور المؤسسة العسكرية في استقرار الوطن
وأوضح البيان أن الحداد بيّن لعمداء البلديات «أهمية دور المؤسسة العسكرية في استقرار الوطن، والتي بدورها لن ترضى الذل لأهلنا ووطننا، ولا تزال على عهد التضحية والفداء».

- «الرئاسي» بصفته القائد الأعلى يكلف الحداد بفض اشتباكات طرابلس
- المنفي يجتمع مع الحداد لبحث أوضاع ما بعد اشتباكات طرابلس

ونقل البيان عن عمداء البلديات «ثناءهم على ما يقوم به رئيس الأركان العامة، من مجهودات للنهوض بالمؤسسة العسكرية، وكذلك وقوفه ودعمه لمشروع المصالحة الوطنية». كما عرضوا عليه «مطالب الليبين المتمثلة في عدم عودة شبح الحروب، وضرورة المصالحة الوطنية بين الليبيين».

تكليف الحداد بفض الاشتباكات
الجمعة 22 يوليو، كلف المجلس الرئاسي بصفته القائد العام للجيش الليبي، رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن محمد الحداد، «بفض الاشتباكات بين الوحدات المتقاتلة في العاصمة طرابلس»، والتي كانت قد في طرابلس.

وأمس الإثنين، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع الفريق الحداد؛ لمناقشة أحدث التطورات الأوضاع العسكرية والأمنية، خصوصا بعد اشتباكات العاصمة طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز

بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز
«سوناطراك» الجزائرية تعلن كشفين «مهمين» للغاز قرب الحدود الليبية

«سوناطراك» الجزائرية تعلن كشفين «مهمين» للغاز قرب الحدود الليبية
كلوب يكشف آخر تطورات إصابة حارسه أليسون بيكر

كلوب يكشف آخر تطورات إصابة حارسه أليسون بيكر
كاركاتير خيري - خط النهاية!

كاركاتير خيري - خط النهاية!
تشافي: ميسي الأعظم في التاريخ لكن لا أحتاجه في برشلونة حاليا وعودته مستحيلة قد حُسِم الأمر

تشافي: ميسي الأعظم في التاريخ لكن لا أحتاجه في برشلونة حاليا وعودته مستحيلة قد ...
صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط

صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط
قيس سعيد يقترب من إعلان تبني دستور يكرس النظام الرئاسي في تونس

قيس سعيد يقترب من إعلان تبني دستور يكرس النظام الرئاسي في تونس
«لص الإنترنت».. سرق هاتف الضحية بعد استدراجه بصفقة بيع وهمية

«لص الإنترنت».. سرق هاتف الضحية بعد استدراجه بصفقة بيع وهمية
صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%
ترامب في واشنطن لأول مرة منذ هزيمة 2020

ترامب في واشنطن لأول مرة منذ هزيمة 2020
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد

التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
هجوم جديد من بايدن على ترامب بسبب «جحيم القرون الوسطى»

هجوم جديد من بايدن على ترامب بسبب «جحيم القرون الوسطى»
بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية

بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية
الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام اللقاح الدنماركي ضد جدري القرود

الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام اللقاح الدنماركي ضد جدري القرود
الصراع يشتد على قمة الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. و«بوابة الوسط» تستعرض لائحة فض الاشتباك

الصراع يشتد على قمة الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. و«بوابة الوسط» ...
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. الأربعاء

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس ...
وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حكومة الوحدة» تخصص عقارا للسفارة التركية في طرابلس
«حكومة الوحدة» تخصص عقارا للسفارة التركية في طرابلس
شكشك وسفير تركيا يناقشان الموقف التنفيذي لعدد من المشاريع المسندة لشركات تركية
شكشك وسفير تركيا يناقشان الموقف التنفيذي لعدد من المشاريع المسندة...
نقابة محامي طرابلس تلغي قرار تعليق العمل في المحاكم والنيابات
نقابة محامي طرابلس تلغي قرار تعليق العمل في المحاكم والنيابات
«القابضة للاتصالات»: قطع آخر في كوابل الألياف البصرية يؤخر اكتمال عمليات الصيانة
«القابضة للاتصالات»: قطع آخر في كوابل الألياف البصرية يؤخر اكتمال...
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا إلى مليون و25 ألف برميل يوميا
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا إلى مليون و25 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج ......
المزيد
«رئيس الأركان»: الحداد اجتمع مع عمداء بلديات بالمنطقة الغربية لتقريب وجهات النظر
«رئيس الأركان»: الحداد اجتمع مع عمداء بلديات بالمنطقة ......
إحباط محاولة تهريب مهاجرين على شاطئ صبراتة
إحباط محاولة تهريب مهاجرين على شاطئ صبراتة...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا إلى مليون و25 ألف برميل يوميا
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا إلى مليون ......
«القابضة للاتصالات»: قطع آخر في كوابل الألياف البصرية يؤخر اكتمال عمليات الصيانة
«القابضة للاتصالات»: قطع آخر في كوابل الألياف البصرية يؤخر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط