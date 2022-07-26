«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، بدء صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات فوق الـ18 عاما عبر بطاقة «إيفاء»، التي شرعت في تسليم الدفعة الأولى منها لمستحقيها.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تواصل شحن بطاقات «إيفاء» بالقيمة المخصصة للدفعة الأولى، مشيرة إلى صرف المستحقات لكل من وصلتها رسالة نصية «SMS» على الرقم السري، وبالتالي يكون السحب من ماكينات مصرف الجمهورية متاحًا، وكذلك التسوق باستخدام البطاقة في كل أنحاء ليبيا.

تسليم بطاقات «إيفاء»

والأربعاء 20 يوليو، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تسليم 50 ألف بطاقة «إيفاء» لمستحقيها من منحة الزوجة والبنات فوق الـ18 عاما، حيث يستكمل إصدار كامل البطاقات نهاية أغسطس المقبل. ويبلغ إجمالي المسجلين 522 ألفًا و484 بطاقة، تشمل 123 بلدية، حسب ما أعلنت منصة «حكومتنا».

- «حكومة الوحدة»: تسليم 50 ألف بطاقة «إيفاء» لمستحقي منحة الزوجة والبنات

وفي الخامس من الشهر الجاري، وقعت الوزارة ومصرف الجمهورية عقدًا لإطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» آنذاك.

وتستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات، حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة، منحة البنات فوق سن 18 عامًا، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفًا و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضًا، بقيمة 150 دينارًا شهريًا، وبإجمالي 138 مليونًا و85 ألفًا و50 دينارًا.