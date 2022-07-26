«القابضة للاتصالات»: قطع آخر في كوابل الألياف البصرية يؤخر اكتمال عمليات الصيانة

القاهرة - بوابة الوسط

نوهت الشركة القابضة للاتصالات، مساء اليوم الثلاثاء، إلى تأخر عمليات الصيانة الجارية لإعادة الاتصالات بين شرق وغرب ليبيا، وذلك بسبب قطع آخر تعرضت له كوابل الألياف البصرية بالمنطقة الشرقية، بعد قطع حدث في بنغازي أعلنته الشركة في وقت سابق اليوم.

ونوهت الشركة القابضة للاتصالات، عبر صفحتها على «فيسبوك»، للمواطنين «بحدوث قطع آخر في كابل الألياف البصرية ما بين مدينتي بشر والبريقة، مما سينجم عنه تأخر اكتمال عمليات الصيانة وربط خدمات الاتصال بين شرق ليبيا وغربها»، مطالبة إياهم بالصبر ريثما تنتهي أعمال الصيانة.

- الشركة القابضة: اضطراب موقت في حركة الاتصالات بين شرق ليبيا وغربها

وقالت الشركة القابضة إن عودة خدمات الاتصالات إلى وضعها الطبيعي بين شرق البلاد وغربها «ستتأخر» نتيجة هذا القطع، منوهة إلى «أن فرق الصيانة لا زالت موجودة حاليًا بالموقعين، وهي تعمل بكامل جهدها وتسابق الوقت لاسترجاع الخدمات لسابق عهدها وبسرعة».

قطع كابل ألياف بصرية غرب مدينة بنغازي

وأعلنت الشركة االقابضة للاتصالات، في وقت سابق اليوم، حدوث «اضطراب موقت في حركة الاتصالات بين شرق ليبيا وغربها» جراء قطع تعرض له أحد الكوابل في مدينة بنغازي، مؤكدة أن فرق الصيانة تعمل على إعادة الاتصالات إلى طبيعتها.

وقالت الشركة في تنويه سابق نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، عصر اليوم، إن حركة الاتصالات بين شرق وغرب ليبيا تأثرت جزئيًا جراء انقطاع أحد كوابل الألياف البصرية «نتيجة لأعمال حفر عشوائية جرت غرب مدينة بنغازي».