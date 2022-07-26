نقابة محامي طرابلس تلغي قرار تعليق العمل في المحاكم والنيابات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت نقابة المحامين في طرابلس، اليوم الثلاثاء، إنهاء تعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات، وهو القرار الصادر عن الجمعية العمومية للنقابة الأربعاء الماضي، 20 يوليو، الذي جاء ردًا على واقعة الاعتداء على زميلهم المحامي عبدالله علي فرحات، بمجمع المحاكم.

والأربعاء الماضي، دعت نقابة المحامين في طرابلس إلى اجتماع طارئ لأعضائها، وانتهت بالاتفاق على تسع خطوات تصعيدية من بينها تعليق العمل، وذلك على خلفية واقعة الاعتداء على المحامي عبد الله علي فرحات، التي حصلت بتاريخ 18 يوليو الجاري، بمجمع المحاكم والنيابات من قبل أعضاء جهاز قوة الردع الخاصة.

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وبعد مرور أسبوع، نشرت صفحة النقابة على «فيسبوك» قرارًا يقضي برفع تعليق العمل الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2022، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء.

وكانت النقابة قالت في منشورها قبل أسبوع إن مجلس نقابة محامي طرابلس سيظل في حالة انعقاد دائم إلى حين تنفيذ المطالب، ومطالبة مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل وملاحقة مرتكبي جريمة الاعتداء على المحامي وتقديمهم للعدالة.