شكشك وسفير تركيا يناقشان الموقف التنفيذي لعدد من المشاريع المسندة لشركات تركية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك خلال استقباله بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز والوفد المرافق له، «الموقف التنفيذي لعدد من المشاريع المسندة إلى مجموعة من الشركات التركية في ليبيا» وفق ما نشره الديوان عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضح ديوان المحاسبة أن لقاء شكشك والسفير التركي لدى ليبيا يأتي «في إطار تنفيذ الاختصاصات الفنية المناطة بديوان المحاسبة، واستكمالًا للقاءات المتابعة لرئيس الديوان مع المسؤولين والشركات التركية التي لديها عقود في ليبيا».

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وتواجه عديد الشركات التركية المتعاقدة على تنفيذ مشاريع في ليبيا عدة مشكلات متعلقة بمتأخرات مالية، وكذلك لديها ملاحظات من ديوان المحاسبة حول العقود الموقعة مع تلك الشركات خلال الفترات الماضية.

ومطلع يونيو الماضي، أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، إنهاء عقد بالتراضي مع شركة «إف تي إم» التركية، التي تعاقدت معها سابقًا لتنفيذ مشروع طريق العمروص ببلدية سوق الجمعة، وإحالة المشروع لتنفيذه من قبل البلدية.

لقاء شكشك مع سفير تركيا والوفد المرافق له، الثلاثاء 26 يوليو 2022. (ديوان المحاسبة)