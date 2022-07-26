المشري يوضح للسفيرة الكندية رؤية «مجلس الدولة» للخروج من الانسداد السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

عرض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، موقف المجلس من الانسداد السياسي الحالي ورؤيته للخروج منه، وذلك خلال لقاء مع السفيرة الكندية لدى ليبيا إيزابيل سافارد، بالعاصمة طرابلس.

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك»، بأن الجانبين ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى آخر المستجدات السياسية بليبيا.

- السفيرة الكندية للمنفي: ندعم دور «الرئاسي» في المصالحة والانتخابات

وأوضح المشري، وفق البيان، أن رؤية المجلس تتمثل في «تنظيم انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة، تجدد الشرعية السياسية للبلاد وتنهي المراحل الانتقالية».

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، السفيرة الكندية؛ لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، حيث جددت إيزابيل سافرد، «استمرار دعم حكومة بلادها المجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها كل الأطراف».