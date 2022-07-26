المجلس الرئاسي يتسلم «رسالة دبلوماسية» من بريطانيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

تسلم المجلس الرئاسي «رسالة دبلوماسية» من المملكة المتحدة، سلمها مساء اليوم الثلاثاء، كل من سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية ستيفن هكي، إلى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الرسالة الدبلوماسية البريطانية التي تسلمها المنفي واللافي «تؤكد استمرار دعم حكومة (بريطانيا) للمجلس؛ لتحقيق الاستقرار في ليبيا للوصول للانتخابات».

جهود المجلس الرئاسي في الأزمة السياسية

وأضاف المكتب الإعلامي أن لقاء المنفي واللافي مع السفيرة البريطانية كارولين هوريندال ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية ستيفن هكي، استعرض آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل الوصول إلى حل الأزمة السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار من خلال مبادرة المجلس الرئاسي التي تهدف لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية بما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قاعدة دستورية يتم التوافق عليها.

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وأشاد المنفي، خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، بجهود المملكة المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط ليبيا والمملكة المتحدة في عديد المجالات وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

السفيرة البريطانية تشيد بالرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية

وأكدت السفيرة البريطانية كارولين هوريندال، بدورها على أهمية المرحلة التي يقودها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، مشيدة بالرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقها المجلس أخيرًا باعتبارها ركيزة أساسية للسلم المجتمعي.

والتقت السفيرة كارولين هوريندال ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية ستيفن هكي، ومدير قسم الأمن الدولي بوزارة الدفاع البريطانية نك قير، في وقت سابق اليوم مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

ودعت السفيرة البريطانية خلال اللقاء إلى «ضرورة العمل على إنجاز الأساس القانوني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن»، معلنة «ترحيب بلادها بإعادة افتتاح النفط بعد توقفه الفترة الماضية، الذي سيسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.