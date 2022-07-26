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المنفي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع اليابان في 3 مجالات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الثلاثاء 26 يوليو 2022, 07:10 مساء
المنفي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع اليابان في 3 مجالات
لقاء المنفي مع القائم بالأعمال في السفارة الليبية في القاهرة، الأحد 26 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة مواصلة تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين ليبيا واليابان في ثلاثة مجالات تشمل قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد والتعليم، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد المنفي خلال استقباله القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا، ماساكي أماديرا، في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء.

القائم بالأعمال الياباني يشيد بجهود المجلس الرئاسي
وقال المكتب الإعلامي، إن لقاء المنفي مع القائم بالأعمال في السفارة اليابانية خُصِّص لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، مشيرًا إلى أن القائم بالأعمال الياباني، ثمن جهود المجلس الرئاسي، في احتواء الأطراف السياسية بهدف تعزيز الاستقرار وفرض الأمن في ليبيا، معربًا عن سعادته لقرب الانتهاء من الترتيبات اللوجستية اللازمة لاستئناف عمله من طرابلس خلال الفترة المقبلة.

- القائم بالأعمال الياباني يعلن استئناف عمله من العاصمة طرابلس قريبا

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي «أكد من جانبه ضرورة مواصلة تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات التكنولوجية والاقتصادية والتعليمية؛ لتعزيز الشراكة الأفريقية- اليابانية، وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الاستقرار والرخاء».

والتقى القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا، قبل يومين، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بمقر الوزارة في طرابلس، بحضور القائم بالأعمال بالوكالة لدى اليابان أحمد النعاس.

المنقوش تتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية
وقالت وزارة الخارجية إن القائم بالأعمال الياباني وجه دعوة للوزيرة للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في دورته الثامنة، الذي ستستضيفه تونس الشقيقة في 27 و28 أغسطس المقبل، مؤكدًا أهمية مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر، في ظل تعزيز الشراكة الأفريقية-اليابانية، لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الاستقرار والرخاء.

وأضافت الوزارة أن الدبلوماسي الياباني ثمَّن خلال لقائه مع المنقوش في طرابلس «جهود حكومة الوحدة الوطنية؛ لاحتوائها الدائم للمشاكل السياسية والأمنية، بهدف تعزيز الاستقرار وفرض الأمن في ليبيا». و«بارك زيادة إنتاج النفط وضخ الغاز اللذين توقفا المدة الماضية، واختيار أحمد النعاس قائمًا بالأعمال بالوكالة لدى اليابان».

لقاء المنفي مع القائم بالأعمال في السفارة الليبية في القاهرة، الأحد 26 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع القائم بالأعمال في السفارة الليبية في القاهرة، الأحد 26 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
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