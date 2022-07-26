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السفيرة الكندية للمنفي: ندعم دور «الرئاسي» في المصالحة والانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 05:48 مساء
السفيرة الكندية للمنفي: ندعم دور «الرئاسي» في المصالحة والانتخابات
المنفي والسفيرة الكندية خلال اجتماع في العاصمة طرابلس، 26 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
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جددت السفيرة الكندية لدى ليبيا إيزابيل سافرد، استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها كل الأطراف. 

المنفي والسفيرة الكندية
واستقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، السفيرة الكندية لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان صادر عن المنفي. وأكد المنفي حرص المجلس على «إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، ودعمه مساعي الوصول لقاعدة دستورية توافقية تحقيقًا لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عن طريق الانتخابات».

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وفي وقت سابق اليوم، دعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هورندال إلى «ضرورة العمل على إنجاز الأساس القانوني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن»، وذلك خلال لقاء مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس.

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