الشركة القابضة: اضطراب موقت في حركة الاتصالات بين شرق ليبيا وغربها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، اليوم الثلاثاء، حدوث «اضطراب موقت في حركة الاتصالات بين شرق ليبيا وغربها» جراء قطع تعرض له أحد الكوابل في مدينة بنغازي، مؤكدة أن فرق الصيانة تعمل في هذه الأثناء على إعادة الاتصالات إلى طبيعتها.

وقالت الشركة في تنويه نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» عصر اليوم «نعلمكم بتأثر جزئي لحركة الاتصالات بين شرق ليبيا وغربها، وذلك نتيجة لأعمال حفر عشوائية جرت غرب مدينة بنغازي».

وأكدت الشركة القابضة للاتصالات أن «فرق الصيانة تتواجد الآن بالموقع الذي حدثت به عملية قطعٍ لأحد كوابل الألياف البصرية، وهي تعمل بشكل متواصل ودؤوب لاسترجاع الخدمة إلى ما كانت عليه وعلى وجه السرعة».