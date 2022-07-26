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ضبط متهم بترويج المخدرات في غريان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 02:47 مساء
ضبط متهم بترويج المخدرات في غريان
مضبوطات مع المتهم بترويج المخدرات في غريان، 26 يوليو 2022. (مصلحة الجمارك الليبية)
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قالت مصلحة الجمارك الليبية إنها ضبطت متهمًا في قضية ترويج المخدرات في غريان. 

وأشارت المصلحة إلى أن قسم مكافحة التهريب والمخدرات غريان تمكن من ضبط المتهم (ليبي الجنسية) عقب إعداد كمين محكم خلال عملية بيع وشراء مع المتهم. ولفتت إلى «ضبطه متلبسًا وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة وقطع من مادة الحشيش»، مشيرة إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته للنيابة المختصة». 

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غريان: ضبط عملات ورقية مزورة في 17 يوليو
وتعمل الأجهزة المختصة على مواجهة أشكال الجريمة في غريان، ففي 17 يوليو الجاري أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط أشخاص بحوزتهم أوراق نقدية مزورة من فئة 50 دينارًا في غريان. وقال الوزارة في بيان إن «أعضاء فرع الإدارة العامة للدعم المركزي غريان تمكنوا من ضبط ثلاثة أشخاص ليبيي الجنسية على متن مركبة آلية، وهم المدعو (ع.ب.ع) والمدعو (س.ع.س) والمدعو (م.ر.م).

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