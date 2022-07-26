ضبط متهم بترويج المخدرات في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصلحة الجمارك الليبية إنها ضبطت متهمًا في قضية ترويج المخدرات في غريان.

وأشارت المصلحة إلى أن قسم مكافحة التهريب والمخدرات غريان تمكن من ضبط المتهم (ليبي الجنسية) عقب إعداد كمين محكم خلال عملية بيع وشراء مع المتهم. ولفتت إلى «ضبطه متلبسًا وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة وقطع من مادة الحشيش»، مشيرة إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته للنيابة المختصة».

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