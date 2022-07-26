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مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 02:30 مساء
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية جاوا الإندونيسية، وذلك في مراسم شهدتها محافظة جاوا الإندونيسية، وحضرها مساعد شؤون الرعاية الحكومية بمحافظة جاوا الوسطى، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مضيفة أنها وقعت خلال زيارة أجراها وفد من غرفة التجارة طرابلس إلى إندونيسيا خلال الفترة من 18 إلى 22 يوليو الجاري.

وضمّ وفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، رئيس لجنة إدارة الغرفة، فرج دريبيل وعضو لجنة الإدارة ومدير المشروع الوطني للزراعة المائية بمكتب طرابلس الطيب الصالحي، وعددًا من رجال الأعمال والمستثمرين منتسبي الغرفة.

- توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي التجارة والصناعة في الجفارة وبنزرت التونسية
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لقاءات وفد غرفة التجارة طرابلس في إندونيسيا
وعقد وفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس خلال زيارته إلى إندونيسيا، لقاءات مع عدد من وكلاء ومديري الإدارات بوزارات الخارجية والتخطيط والتنمية الوطنية والبحرية والثروة السمكية والغرفة التجارية جاكرتا والكلية السمكية والعلوم البحرية.

وتركزت هذه اللقاءات على بحث أوجه التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والاطلاع على التجربة الإندونيسية في تفعيل الاقتصاد الأزرق والزراعة المائية، وفق البيان.

كما أجرى الوفد الليبي زيارات إلى معرض جاوا للصيد البحري وعدد من الشركات المتخصصة في مجالات الزراعة المائية والصيد البحري، وتعبئة وتغليف المنتجات البحرية، ومصنع قوارب الصيد البحري بمحافظة جيبارا؛ وذلك بهدف التعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات الزراعة المائية والصيد البحري بإندونيسيا، والتي ساهمت في تصنيفها بالمرتبة الثالثة على مستوى العالم في مجالات الثروة البحرية والسمكية، والعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بدولة ليبيا تسهم في رفع مستوى وجودة الثروة البحرية وتنويع الاقتصاد الوطني.

مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية، 26 يوليو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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