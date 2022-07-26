الداخلية: إنقاذ 70 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 70 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تمكن الزورق البحري p200 التابع للإدارة العامة لأمن السواحل من إنقاد المهاجرين من عرض البحر كانوا على متن قارب مطاطي أمس الإثنين.

تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

ونوه البيان بـ«تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد نقلهم لنقطة الإنزال بميناء طرابلس البحري وتقديم المساعدات الإنسانية لهم».

وتتواصل تداعيات أزمة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية، إذ كشفت آخر أرقام فقدان نحو 30 مهاجرًا غير شرعيين قبالة ساحل ليبيا، بينهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود التي قالت في يونيو الماضي إن القارب الذي يحملهم غرق في البحر المتوسط، خلال رحلته إلى أوروبا.

من عمليات إنقاذ مهاجرين غير شرعيين، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من عمليات إنقاذ مهاجرين غير شرعيين، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من عمليات إنقاذ مهاجرين غير شرعيين، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)