السني يحذر من انفلات الوضع في ليبيا «في أي لحظة»

القاهرة - بوابة الوسط

حذر مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني من «انفلات الأوضاع في أي لحظة ما لم يجر إيجاد حلول جذرية للأزمة بعيدًا عن التدخلات الخارجية والمناورات السياسية».

وقال في إحاطته أمام جلسة مجلس الأمن أمس الإثنين: «هذه الأحداث والتي كان آخرها للأسف الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس منذ أيام، مواجهات روّعت الأهالي وراح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى بينهم مدنيون من أطفال ونساء». وأشاد «بتدخل القيادات الوطنية الفاعلة، سواء القيادات السياسية أو العسكرية أو الاجتماعية، ومساعيها للتهدئة، وإلا كانت الأوضاع قد تفاقمت أكثر»، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة.

السني: إحباط عام في ليبيا

وأشار الطاهر السنّي إلى أن مجلس الأمن يقف «عاجزًا نتيجة الانقسام الذي يعانيه» وقال إن الجلسات كلها مكررة ودون فاعلية. وأضاف: «حتى الآن، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، منذ بدء الأزمة في ليبيا، جرى عقد أكثر من 172 جلسة في مجلس الأمن، وصدر 27 تقريرًا أمميًا، و19 تقريرًا لفريق الخبراء، و23 تقريرًا للمحكمة الجنائية الدولية! وما هي النتيجة؟ لا شئ».

وتساءل مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن أيضًا: «بالنظر للأحداث منذ 2011 وحتى اليوم، لا ندري بصراحة هل ليبيا هي التي تهدد السلم والأمن الدوليين – أم الدول المتدخلة والمتصارعة على أرضها هي مصدر هذا التهديد». وانتقد عدم التوصل إلى توافق على تمديد البعثة الأممية ولا توافق على تعيين ممثل الأمين العام الجديد، المبعوث التاسع خلال 11 عامًا، على حدّ قوله.

واستطرد قائلًا: «لقد سئم المواطن الليبي كما سبق وأشرنا مرارًا من حالة التشظي الدولي والصراعات الداخلية اللانهائية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حياته اليومية وعلى الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد». ودعا إلى «ترك الليبيين وحدهم للتوافق حول المسار الدستوري وتوحيد المؤسسات لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، «انتخابات حرة ونزيهة، تحقق المشاركة السياسية دون إقصاء وتضمن الحد الأدنى من التوافق الوطني».