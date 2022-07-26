«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة، اليوم الثلاثاء، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب على ساحل سرت.
- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، تتراوح سرعتها بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية غربية تتحول إلى بحرية على ساحل بنغازي، وتكون جنوبية غربية على ساحل شحات، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.5 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على ساحل الخليج وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية.
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