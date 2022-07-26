«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة، اليوم الثلاثاء، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة.