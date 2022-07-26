141 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 141 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك بعد فحص 412 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 271 عينة، وإيجابية 141 عينة، بنسبة 34.22%، حسب التحديث الوبائي اليومي الصادر، اليوم الثلاثاء، عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لفيروس «كورونا» منذ ظهوره في ليبيا مارس 2022، إلى 504 آلاف و122 حالة بينها 496 ألفًا و208 شفاء، و1483 نشطة، و6431 وفاة.