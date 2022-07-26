أورلاندو يؤكد لباشاغا «أولوية» الانتخابات.. والحفاظ على «حياد» مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا «أولوية الانتخابات والحاجة الملحة إلى وجود سلطة تنفيذية موحدة وشمولية للوصول إلى ذلك».

وقال أورلاندو في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أجريت مساء أمس مكالمة شاملة وبناءة مع رئيس الوزراء المعين فتحي باشاغا»، مشيرًا إلى تأكيده خلال الاتصال على أن «جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين يجب أن يضعوا ليبيا قبل مصالحهم الخاصة».

وأوضح اتفاقه مع باشاغا على «أنه يجب تجنب جميع الإجراءات التي من الممكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإلى العنف»، فضلًا عن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة «الحفاظ على حياد المؤسسة الوطنية للنفط، والمناصب السيادية، وعلى استخدام الموارد الوطنية بطريقة شفافة وعادلة».

اتصال يجمع نورلاند مع باشاغا

والأحد، أجرى باشاغا اتصالًا هاتفيًا وصفه بـ«الجيد» مع المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند. وقال باشاغا عبر «تويتر» إنهما اتفقا «على الحاجة إلى العمل معًا لوقف الاضطرابات الأخيرة»، حيث أوضح أن «العنف قد ارتُكب من قبل حكومة منتهية الشرعية والولاية وخارجة عن القانون».

-باشاغا يكشف طبيعة محادثاته مع السفير الأميركي

- نورلاند للدبيبة وباشاغا: مسألة الشرعية لا يمكن حلها إلا من خلال الانتخابات

- اتفاق «إيطالي-ألماني» على 4 أولويات للمرحلة الحالية في ليبيا

وكرر باشاغا، وفق تغريدة أخرى، أن «الحلول الليبية وحدها القادرة على حل المشاكل الليبية بشكل مُرضٍ»، معتبرًا أن «الفساد والمفسدين لا يمكن أن يكونوا يومًا مصلحين». كما أوضح حرصه على «أمن وسلامة المدنيين، وإجراء انتخابات حرة و نزيهة» من أجل «التخلص من عُصبة الفساد الجاثمة على الدولة الليبية والمعرقلة لنهضتها»، وفق قوله.

نورلاند: مسألة الشرعية «لا يمكن حلها إلا من خلال الانتخابات»

بدوره، قال نورلاند إنه أبلغ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا أن مسألة الشرعية «لا يمكن حلها إلا من خلال الانتخابات»، وفق سلسلة تغريدات نشرها الحساب الرسمي للسفارة الأميركية على «تويتر».

وقال نورلاند: «لقد شجعتني مكالمات هذا المساء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة وفتحي باشاغا لسماع أن كلا الزعيمين يلتزمان بتجنب العنف وإيجاد طرق لتهدئة الموقف في أعقاب الوفيات المأساوية الأخيرة».

وأضاف: «لقد نقلت مخاوف عميقة من جانب باشاغا من أن حقوقه في التعبير السياسي تتعرض للتهديد، بما في ذلك من قبل الجماعات المسلحة، كما نقلت مخاوف الدبيبة بشأن الخطوات التي اعتبرها تزعزع استقرار النظام العام».