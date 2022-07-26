بعد رفع تصنيفها الوبائي.. «مكافحة الأمراض» يوصي بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

رفع المركز الوطني لمكافحة الأمراض التصنيف الوبائي لمنطقة طرابلس إلى المستوى الثالث، موصيًا بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية فيها من لبس الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الجسدي وغيرهما.

وجاءت توصية المركز ضمن تقريره الوبائي الصادر، اليوم الثلاثاء، عن الفترة من 15 إلى 21 يوليو، والذي لاحظ ظهور بؤر وبائية جديدة في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية مدللًا على ذلك بارتفاع عدد المناطق التي ضربها الوباء هذا الأسبوع لتشمل الغرب والشرق والجنوب، علاوة على أن استمرار مؤشر التكاثر عند 1.3 دليل على استمرار الفيروس، وفق المركز.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد الاختبارات المخصصة للكشف عن الفيروس إلى أقل من 50 اختبارًا لكل 100 ألف مواطن، معتبرًا أن ذلك «يقلل وبشكل كبير» من قدرة المركز على رصد التغيرات المستقبلية لانتشار الوباء.

ودعا في السياق ذاته، إلى سرعة رفع سقف الاختبارات اليومية وذلك بتضمين مختلف الاختبارات التي تُجرى في القطاعين العام والخاص لرفع قدرة أجهزة المركز في الكشف عن الحالات.

إعادة تأهيل مراكز العزل في طرابلس

وبعدما رفع تصنيفها الوبائي إلى المستوى الثالث، أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بإعادة تأهيل مراكز العزل في منطقة طرابلس، ودعم برنامج مكافحة العدوى بها ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.

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كما دعا إلى دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة، وفريق إدارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر، إلى جانب تكثيف حملات التطعيم والتوعية.