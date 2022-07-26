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%57 ارتفاعا في إصابات «كورونا» بليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 09:53 صباحا
%57 ارتفاعا في إصابات «كورونا» بليبيا خلال أسبوع
جانب من تطعيم موظفي مركز خدمة المواطن, 16 أكتوبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو، حيث سُجلت 138 حالة يوميًا، ليستقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة أعلى من 35% مقارنة بالأسبوع السابق.

وجاء ذلك بعد إجراء فحوص للكشف الفيروس لنحو 402 عينة يوميًا، أظهرت قفزة في معدلات الإصابة بلغت 57% عند مقارنة الأسبوع المحدد بالأسبوع السابق، وفق تقرير الوضع الوبائي لفيروس «كورونا» الصادر، اليوم الثلاثاء، عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأظهر التقرير أن ليبيا سجلت في المجمل 503 آلاف و611 حالة منذ ظهر الوباء فيها في مارس 2020، بينها 6431 حالة وفاة، وقدرت الحالات التي قد تحتاج إلى رعاية طبية داخل المرافق الصحية خلال الأسبوع المذكور بحوالي ست حالات، وذلك اعتمادا على بروتوكولات التعافي المتعمدة من مركز مكافحة الأمراض.

- المركز الوطني لمكافحة الأمراض: 168 إصابة جديدة بـ«كورونا»
- 162 حالة متوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
- 3 إصابات  جديدة بـ«كورونا» في سبها

في حين لم تسجل مراكز رصد الوفيات الخاصة بالفيروس التابعة لمركز مكافحة الأمراض أي حالة مع استقرار مؤشر معدل الوفيات.

معاودة نشر التحديث اليومي للوضع الوبائي
وأمس الإثنين، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».

وحسب التحديث اليومي الصادر عن المركز، فقد بلغت نسبة الحالات الموجبة 40.67% من عدد العينات البالغ 413 عينة، من بينها 245 عينة سالبة. واستحوذت العاصمة طرابلس على أكبر عدد من الإصابات بواقع 132 حالة.

ومنذ يوم الأحد، عاود المركز الوطني لمكافحة الأمراض نشر التحديث اليومي للوضع الوبائي في البلاد بعد توقف دام أشهرا.

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