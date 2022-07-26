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«الأرصاد»: طقس مستقر على أغلب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 09:23 صباحا
«الأرصاد»: طقس مستقر على أغلب المناطق
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس مستقرًا، جراء امتداد مرتفع جوي يؤثر على أغلب مناطق ليبيا.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن السماء صافية على معظم المناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية بين 31 و34 درجة مئوية، وعلى الدواخل والجنوب بين 35 و40 درجة، وتشهد ارتفاعًا طفيفًا على مناطق دواخل الشمال الغربي غدًا الأربعاء.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35-38 درجة على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - مراده:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب مع تكوّن شبورة مائية على ساحل الخليج آخر الليل وفي الصباح الباكر.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة وخفيفة آخر الليل على الخليج.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، وتسجل بين 37 و40 درجة على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة:
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

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