السني: قوى دولية بعينها لا تريد إجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، إن «هناك قوى دولية بعينها تخشى فكرة الانتخابات في ليبيا لعدم ضمان نتائجها مما قد لا يخدم مصالحها الضيقة»، لافتا إلى أن اهتمام المجتمع الدولي ينصب في ثلاث ملفات «أولاها استمرار تدفق النفط ومنع الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب».

وأضاف السني في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الإثنين، أن بقية ما يجري في ليبيا «غير مهم» وبعيدا عن الملفات الثلاثة التي تركز عليها القوى الدولية، مذكرا بأن حل الأزمة الليبية يتطلب إعادة الملكية والقيادة للعملية السياسية لليبيين وتمكين الشعب من تجديد شرعية المؤسسات الوطنية عبر الانتخابات التي يعتبرها الوسيلة لتحقيق هذه المهمة.

وجدد السني التأكيد على ضرورة أن ترفع القوى الدولية والإقليمية يدها عن ليبيا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وذلك من أجل تحقيق الحد الأدنى من التوافق الوطني معربا عن ثقته في ليبيا والليبيين للعودة والتعافي من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ العام 2011.