مندوب روسيا: من الضروري عدم استخدام الاحتجاجات في ليبيا لأغراض سياسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن إن من الضروري عدم استخدام الاحتجاجات الليبية «لأغراض سياسية»، داعيًا إلى تسوية الخلافات بين القوى السياسية عبر الحوار وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

واعتبر الدبلوماسي الروسي، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الإثنين، أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الذي جرى في طرابلس قبل أيام «علامة فارقة في طريق توحيد المؤسسة العسكرية» الليبية.

وأشار إلى أن الحالة في ليبيا تعقدت «بسبب عدم تكامل وتوحيد المؤسسات»، ما أدى إلى تدهور في مستوى معيشة الليبيين، مطالبًا الجميع بالحفاظ على السلام والامتناع عن أي إجراءات تنتهك ذلك.

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مندوب روسيا يرحب بمبادرة الاتحاد الأفريقي

وشدد كذلك على ضرورة حماية المدنيين وتوفير الأجواء المناسبة للقوى السياسية للتوافق على توحيد البلاد عبر عملية سياسية شاملة تشمل جميع الأطراف، معلنًا ترحيبه بجهود الاتحاد الأفريقي ومبعوثه الخاص إلى ليبيا.

وأكد الدبلوماسي الروسي دعم بلاده مبادرة الاتحاد الأفريقي بشأن عقد مؤتمر مصالحة ليبي، مشيرًا إلى أن كافة الأطراف الليبية تعي تمامًا مخاطر العودة إلى الصدامات المسلحة على وحدة البلاد.