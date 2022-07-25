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«الأعلى للقضاء» يجتمع بتركيبته الجديدة بعد إعادة انتخابه (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 09:24 مساء
«الأعلى للقضاء» يجتمع بتركيبته الجديدة بعد إعادة انتخابه (صور)
على هامش اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في مدينة طرابلس. الإثنين 25 يوليو 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)
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عقد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الإثنين، اجتماعه الثاني والسبعين بعد المئتين «272»، بمقره في مدينة طرابلس، وذلك بعد إعادة انتخابه بحضور كامل أعضائه.

واستعرض المجلس، برئاسة المستشار مفتاح القوي ونائبه المستشار الصديق الصور، عددًا من البنود حول الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتنظيمه، بالإضافة إلى المقترحات المقدمة بالخصوص.

مشكلات الموظفين والإعداد للحركة القضائية
وتناول اجتماع المجلس المواضيع المتعلقة بموظفي الهيئات القضائية، وكيفية اقتراح الحلول اللازمة لحل كافة مشاكلهم، حيث جرى في ختام الاجتماع، الاتفاق على عدد من البنود المتعلقة بتنظيم العمل القضائي مستقبلًا، لتقديم كل من شأنه أن يرتقي به في شتى المجالات.

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وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، إن الاجتماع استعرض رؤية المجلس للعام المقبل، والإعداد للحركة القضائية، ومناقشة كافة المقترحات المقدمة بالخصوص، والكثير من هموم المنتسبين للسلك القضائي.

القانون 11 لسنة 2021
ونهاية العام الماضي، أُثير جدل بشأن القانون رقم 11 لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب، والذي نص على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، التي تتعلق بتشكيل مجلس القضاء، بحيث يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلًا عن رئيس المحكمة العليا في النظام الذي كان معمولًا به.

كما نص القانون على أن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.

اجتماعان سابقان
وفي 14 ديسمبر الماضي، عقد المجلس اجتماعًا استثنائيًا «مكتمل النصاب»، برئاسة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المستشار مفتاح القوي، وحضور نائب رئيس المجلس والنائب العام، المستشار الصديق الصور.

واجتمع مرة أخرى 20 ديسمبر برئاسة المستشار مفتاح القوي، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وناقش موضوعات تهم الشأن القضائي ومنها الإعداد للترقيات المقبلة، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في مدينة طرابلس. الإثنين 25 يوليو 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في مدينة طرابلس. الإثنين 25 يوليو 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)
المستشار مفتاح القوي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس. الإثنين 25 يوليو 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)
المستشار مفتاح القوي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس. الإثنين 25 يوليو 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)
على هامش اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في مدينة طرابلس. الإثنين 25 يوليو 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)
على هامش اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في مدينة طرابلس. الإثنين 25 يوليو 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)
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