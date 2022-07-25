رئيس المباحث الجنائية يناقش الأوضاع الأمنية بالمناطق الحدودية الجنوبية الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور العجيلي، صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا مطولًا في مكتبه بمقر الجهاز في العاصمة طرابلس، خُصِّص لمناقشة الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية جنوب غرب ليبيا، بحسب ما أعلنه الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك».

وشارك في الاجتماع مع اللواء العجيلي رئيس مكتب جهاز المباحث الجنائية بالجنوب الغربي النقيب جمعة حسن أدم، والخبير الصحراوي المعروف سيدي حسن بكاري التابع لمكتب تحريات المنطقة الحدودية الجنوب الغربي بالجهاز.

وقال جهاز المباحث الجنائية إن الاجتماع ناقش جملة من البنود ذات العلاقة بآلية العمل وتنفيذ الخطط الأمنية وحركة الدوريات الصحراوية المكلفة تأمين المناطق الحدودية الممتدة من القطرون حتى الحدود التشادية.

- صراع دموي على الذهب قرب الحدود الليبية مع تشاد

100 قتيل جراء اشتباكات بين عمال مناجم قرب حدود ليبيا وتشاد

وفي أواخر مايو الماضي، شهدت المنطقة الحدودية مع تشاد توترا أمنيا جراء اشتباكات وقعت بين عمال مناجم الذهب الذين يعمل أغلبهم بشكل غير قانوني في المنطقة.

وأعلن وزير الدفاع التشادي دوود يحيى إبراهيم، عن مقتل نحو 100 شخص في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب قرب الحدود مع ليبيا يومي 23 و24 مايو. وأكد تعليق جميع عمليات التعدين غير الرسمية وإجلاء المتواجدين في هذه المواقع، حسبما نقلت وكالة «رويترز».