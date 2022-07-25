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نقابات المهن الإدارية والخدمية بقطاع الصحة تهدد بوقف الإجراءات المالية

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي الإثنين 25 يوليو 2022, 07:13 مساء
نقابات المهن الإدارية والخدمية بقطاع الصحة تهدد بوقف الإجراءات المالية
شعار النقابة العامة للمهن الإدارية والتسيرية بقطاع الصحة. (الإنترنت).
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 هددت نقابات المهن الإدارية والخدمية بقطاع الصحة بـ«وقف كافة الإجراءات الإدارية والمالية» بمختلف المؤسسات الصحية في حال لم يصدر عن حكومة الوحدة الوطنية أي «تغييرات على أرض الواقع في جدول المرتبات الخاص بالعاملين من ذوي المهن الإدارية والخدمية بقطاع الصحة بنهاية شهر يوليو».

وأعلنت النقابات في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه أنها «تضع جميع المسؤولين أمام المسؤولية القانونية، وستلجأ إلى القضاء لإنصافها أسوة بكافة العاملين بالوظيفة العامة». ، مشيرة إلى أنها «تتابع تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية في الاجتماعات الأسبوعية لمجلس رئاسة الوزراء وتترقب ما ينتج عن هذه التصريحات التي باتت مجرد فقاعات هوائية ومسكنات».

وأكدت النقابات على أنه «من الأهمية أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية على إصدار جدول المرتبات الموحد، وإنشاء أو إعادة النظر فيما يصدر عنها وعن مستشاريها من مقترحات أصبحت تقض مضاجع شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الإداري للدولة، وباتت تزيد من هوة الظلم الاجتماعي، ولم تحقق ما طالبنا به من عدالة اجتماعية بين أبناء البلد الواحد، فأصبحت الفروقات تزداد تلو الأخرى ويزداد تعميق جرح الحاجة الاقتصادية، ولم تزد كاهل المواطن إلا إرهاقًا». 

 

 وأشارت نقابات المهن الإدارية والخدمية بقطاع الصحة إلى أنها «منذ ما يزيد على خمس سنوات من المطالبة بالعدالة في المرتبات داخل قطاع الصحة، استنفدت خلالها كل الطرق الإدارية والقانونية قامت خلالها بمخاطبة واجتمعت وتفاوضت وتشاورت مع المسؤولين في قمة هرم السلطة، بداية من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ووزير الصحة وديوان المحاسبة والمكتب القانوني لرئاسة الحكومة، ولكنها لم تجد إلا التعامل بمكيالين ولم تجد أي تجاوب، بل بالعكس رأت أن الظلم يزداد من خلال الاستمرار في تجاهل مطالبها رغم أنها لم تقفل يومًا أي مرفق ولم تعرقل العمل الإداري داخل المرافق الصحية تحسبًا للجوانب الشرعية والقانونية والأخلاقية، ولكن كل ذلك لم يجد قبولًا لدى أصحاب القرار».

نقابات المهن الإدارية والخدمية بقطاع الصحة تهدد بوقف الإجراءات المالية
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