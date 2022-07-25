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الدبيبة لعمداء بلديات: تغيير إدارة مؤسسة النفط لم يكن صفقة سياسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 06:35 مساء
الدبيبة لعمداء بلديات: تغيير إدارة مؤسسة النفط لم يكن صفقة سياسية
الدبيبة خلال اجتماعه مع عمداء بلديات من المناطق الغربية والجنوبية والوسطى، الإثنين 25 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، نفيه أن يكون تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد تم بناء على صفقة سياسية أو بالتنسيق مع إحدى الدول، مؤكدًا أن هذا القرار استهدف «تصحيح الوضع القانوني للمؤسسة»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، ضم عمداء بلديات: الزاوية المركز، يفرن، الزاوية الغرب، العجيلات، صبراتة، زوارة، الجميل، المنشية، وازن، القلعة، المشاشية، العامرية، الزهراء، جادو، نالوت، مسلاتة، ترهونة، القره بوللي، الرحيبات، العربان، اسبيعة، زلطن، الحوامد، الحرابة، العوينات، القريات، سيناون، قصر الأخيار، اجليدة، حي الأندلس، العواتة، سيدي السايح، هراوة، رأس الجبل، الزاوية الجنوب، الخمس، تينيناي، الماية.

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس وزير الحكم المحلي لحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، ووكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية محمد الدرسي، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى التركي، وعدد من الإدارات الفنية بالوزارة.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن اللقاء خصص لمناقشة عدد من الملفات الخدمية، والخطوات المتخذة من قبل وزارة الحكم المحلي، بشأن نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية.

الدبيبة يوضح سبب تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة تحدث لعمداء البلديات الحاضرين عن الوضع السياسي، والإجراءات المتخذة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وأهمها تسمية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، موضحًا سبب تغيير مجلس إدارة المؤسسة.

وقال الدبيبة للحضور إن هذا القرار «تم من أجل تصحيح الأوضاع القانونية للمؤسسة، والعمل على إعادة فتح النفط واستئناف ضخ الغاز»، مؤكدًا أن هذا «الأمر لم يكن صفقة سياسية أو بالتنسيق مع دولة معينة كما تحاول أطراف سياسية الترويج للأمر بهدف إرباك المشهد الذي استقر المدة الماضية».

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن عمداء البلديات الحاضرين للقاء أكدوا من جانبهم «أن الانتخابات تعد هدفًا للشعب الليبي، وأنهم لا يقبلون أية مراحل انتقالية، وإنشاء حكومات موازية بهدف إرباك المشهد الليبي».

اجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات من المناطق الغربية والجنوبية والوسطى، الإثنين 25 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات من المناطق الغربية والجنوبية والوسطى، الإثنين 25 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة لعمداء بلديات: تغيير إدارة مؤسسة النفط لم يكن صفقة سياسية
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