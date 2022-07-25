المنقوش تجتمع مع المبروك لمناقشة المشاكل المالية الخاصة بالسفارات

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمعت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مع وزير المالية خالد المبروك، وبحثا إمكانية دعم السفارات والبعثات الليبية في الخارج وحلحلة المشاكل المالية التي تواجهها.

ضم الاجتماع خبراء من الوزارتين، إذ جرت مناقشة سبل دعم مشروعات التعاون والعمل المشترك بينهما أيضًا، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم الإثنين.

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كشف مالي مطلوب من السفارات

وفي 13 يوليو الجاري، دعت وزارة المالية، في خطاب، المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات الليبية في الخارج إلى إرسال كشف مالي تفصيلي بحد أقصى يوم 30 يوليو.

وأوضحت الوزارة أن الكشف المالي يخص الودائع بالسفارات والقنصليات على اختلاف أنواعها مع بیان مقدار الإنفاق الذي تم وتحليله، ومقدار الرصيد الدفتري والمصرفي المتبقي.

وأشارت إلى أنه بداية من 30 يوليو سوف «تغل أيادي المراقبين الماليين المعنيين عن الصرف من الودائع إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صادرة عن وزارة المالية، منوهة بأنه «في حال ثبوت مخالفة أي شخص سيعرض نفسه للمسالة التأديبية والقانونية».