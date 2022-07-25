مصدر طبي يوضح سبب تسمم 76 حالة تلقت العلاج بمركز الزاوية الطبي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أوضح مصدر طبي بقسم الإسعاف والطوارئ في مركز الزاوية الطبي، لـ«بوابة الوسط» سبب تسمم 76 حالة استقبلها المركز مساء أمس الأحد، تعاني أعراض التسمم الغذائي.

وأكد المصدر أن أطباء الإسعاف والطوارئ بمركز الزاوية الطبي تعاملوا مع عدد من الحالات بشكل سريع، وتحصل عدد كبير من المصابين على الإسعافات وغادروا المركز بعد تلقيهم العلاج اللازم بالمركز.

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وذكر المصدر الطبي في تصريحه إلى «بوابة الوسط» أن سبب التسمم الغذائي الذي تعرض له المصابون هو «أحد المطاعم بالمدينة بحسب الإحصاءات الأولية التي أعدها الأطباء» الذين أشرفوا على علاجهم.

وخلال السنوات الأخيرة سجلت عديد المدن الليبية وقوع حالات تسمم غذائي ناتج عن تناول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك أو تعرضت للتلف أثناء الإعداد.