بوتشينو: الوضع في ليبيا لا يمكن أن يدوم وقد يقود لمواجهات خطيرة

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو إن الوضع الراهن في ليبيا «لا يمكن أن يدوم ويبقى، وهو قد يعيد البلاد إلى المواجهات الخطيرة»، وذلك خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

عقد الاجتماع في طرابلس، صباح اليوم الإثنين، حيث أكد السفير أيضًا «أهمية الانتخابات، ضمن الإطار الدستوري المناسب، للاستجابة لمطالب الاستقرار والازدهار الذي يناشد بها الشعب الليبي»، حسبما ذكرت السفارة الإيطالية عبر حسابها بموقع «تويتر».

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وأضاف بوتشينو أن «ليبيا بحاجة وبشكل عاجل إلى هيئة تنفيذية موحدة وشمولية، مع ضرورة الحفاظ على حياد المؤسسة الوطنية للنفط والمناصب السيادية، وكذلك ضمان الاستخدام الشفاف والمنصف للموارد الوطنية، التي تُعد من العناصر الرئيسية لهذه العملية».

وأوضحت حكومة الدبيبةأن الاجتماع تناول الوضع السياسي، وعددا من الملفات الاقتصادية التي تهم كل من ليبيا وإيطاليا. كما تطرق إلى إعادة إنتاج وتصدير النفط في الحقول والموانئ المغلقة.

السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو خلال لقائه مع الدبيبة، طرابلس، 25 يوليو 2022. (السفارة الإيطالية)