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الدبيبة يجتمع مع السفير الإيطالي لبحث الوضع السياسي وملفات اقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 04:16 مساء
الدبيبة يجتمع مع السفير الإيطالي لبحث الوضع السياسي وملفات اقتصادية
الدبيبة في اجتماع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، 25 يوليو 2022. (حكومة الدبيبة)
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اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، اليوم الإثنين، إذ ناقشا الأوضاع السياسية في ليبيا، وعددًا من الملفات الاقتصادية.

وقالت حكومة الدبيبة، في بيان، إن الاجتماع عقد صباح اليوم في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، حيث بحث الطرفان عددًا من الملفات الاقتصادية المشتركة الجاري تفعيلها، مشيرة إلى تأكيد الدبيبة والسفير الإيطالي على «حاجة البلدين الملحة، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال».

- السفير الإيطالي يؤكد للسايح استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني لمفوضية الانتخابات
- وزير الصحة يبحث مع السفير الإيطالي سبل دعم المرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية
- وليامز تناقش مع السفير الإيطالي دعم «مسار دستوري- انتخابي قابل للتطبيق»

ونقل البيان عن السفير بوتشينو ترحيب بلاده بـ«افتتاح النفط، لما له من دور محلي ودولي من خلال هذه الخطوة الإيجابية».

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