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المنفي يجتمع مع الحداد لبحث أوضاع ما بعد اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 03:40 مساء
المنفي يجتمع مع الحداد لبحث أوضاع ما بعد اشتباكات طرابلس
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اجتمع رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، مع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول محمد الحداد؛ لمناقشة أحدث التطورات الأوضاع العسكرية والأمنية، خصوصا بعد اشتباكات العاصمة طرابلس.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للمنفي اليوم الإثنين إن الحداد «قدم إحاطة كاملة، للقائد الأعلى حول الإجراءات التي اتخذها بعد قرار تكليفه بالمتابعة، والإشراف على وقف إطلاق النار في مدينة طرابلس، عقب الأحداث التي شهدتها العاصمة فجر الجمعة الماضية».

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ضرورة عدم تعريض حياة المواطنين للخطر
وأوضح البيان أن الطرفين أكدا على ضرورة «عدم تعريض حياة المدنيين، والممتلكات العامة والخاصة للخطر».

وشهدت طرابلس وعين زارة اشتباكات بين «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«كتيبة ثوار طرابلس»، بسبب اشتراط جهاز الردع عدم عودة «كتيبة ثوار طرابلس» وآمرها أيوب أبوراس إلى المقار التي فقد السيطرة عليها.

ونتج عن تلك الاشتباكات 16 قتيلا و52 مصابا، وفق بيان صدر السبت عن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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