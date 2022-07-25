المالية تسلم «المركزي» أذونات صرف مرتبات يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية إنها سلمت، اليوم الإثنين، أذونات صرف مرتبات شهر يوليو الجاري لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

ويوم الأربعاء الماضي أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، صرف مرتبات شهر يوليو لمنتسبي وزارة الداخلية، وموظفي الجامعات، والمعاهد العليا وفق الزيادة المعتمدة في جدول المرتبات الموحدة، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

صرف مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة

ومن المقرر صرف مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة خلال الشهر المقبل بعد استكمال عملية المطابقة مع وزارة المالية، وفق الدبيبة، وتابع: «كما ستصرف مكافآت طلاب الجامعات والمعاهد العليا لمساعدتهم على توفير متطلباتهم الدراسية، وذلك بعد تعطل صرفها لأسباب إدارية خلال المدة الماضية».