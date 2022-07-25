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بالصور: إزالة 38 اعتداء على النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 01:56 مساء
بالصور: إزالة 38 اعتداء على النهر الصناعي
من أعمال إزالة تعديات على امتداد خط «ترهونة – أبوزيان» بالنهر الصناعي، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)
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 أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، إزالة 38 اعتداءً على امتداد خط «ترهونة - أبوزيان» بالنهر الصناعي. 

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الإزالات «ضمن الحملة التي تنفذها إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوقف الاعتداءات والتعديات على مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي».

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السيطرة على تسريب في محطة بالنهر الصناعي
وأشارت إلى أن دوريات الإدارة رفقة مهندسي وفريق صيانة جهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي سيطرت على التسريب في المحطة (A.V 03+977) على خط «ترهونة – أبوزيان». ونوه إلى «الكشف على 38 محطة بخط ترهونة أبوزيان بدءا من محطة (02+802 A.v) إلى محطة (A.v 16+014)، وإزالة 38 اعتداء على امتداد الخط».

من أعمال إزالة تعديات على امتداد خط «ترهونة – أبوزيان» بالنهر الصناعي، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)
من أعمال إزالة تعديات على امتداد خط «ترهونة – أبوزيان» بالنهر الصناعي، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)
من أعمال إزالة تعديات على امتداد خط «ترهونة – أبوزيان» بالنهر الصناعي، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)
من أعمال إزالة تعديات على امتداد خط «ترهونة – أبوزيان» بالنهر الصناعي، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)
من أعمال إزالة تعديات على امتداد خط «ترهونة – أبوزيان» بالنهر الصناعي، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)
من أعمال إزالة تعديات على امتداد خط «ترهونة – أبوزيان» بالنهر الصناعي، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)
من أعمال إزالة تعديات على امتداد خط «ترهونة – أبوزيان» بالنهر الصناعي، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)
من أعمال إزالة تعديات على امتداد خط «ترهونة – أبوزيان» بالنهر الصناعي، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)
من أعمال إزالة تعديات على امتداد خط «ترهونة – أبوزيان» بالنهر الصناعي، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)
من أعمال إزالة تعديات على امتداد خط «ترهونة – أبوزيان» بالنهر الصناعي، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)
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