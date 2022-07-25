بالصور: إزالة 38 اعتداء على النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، إزالة 38 اعتداءً على امتداد خط «ترهونة - أبوزيان» بالنهر الصناعي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الإزالات «ضمن الحملة التي تنفذها إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوقف الاعتداءات والتعديات على مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي».

السيطرة على تسريب في محطة بالنهر الصناعي

وأشارت إلى أن دوريات الإدارة رفقة مهندسي وفريق صيانة جهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي سيطرت على التسريب في المحطة (A.V 03+977) على خط «ترهونة – أبوزيان». ونوه إلى «الكشف على 38 محطة بخط ترهونة أبوزيان بدءا من محطة (02+802 A.v) إلى محطة (A.v 16+014)، وإزالة 38 اعتداء على امتداد الخط».

من أعمال إزالة تعديات على امتداد خط «ترهونة – أبوزيان» بالنهر الصناعي، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من أعمال إزالة تعديات على امتداد خط «ترهونة – أبوزيان» بالنهر الصناعي، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من أعمال إزالة تعديات على امتداد خط «ترهونة – أبوزيان» بالنهر الصناعي، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من أعمال إزالة تعديات على امتداد خط «ترهونة – أبوزيان» بالنهر الصناعي، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من أعمال إزالة تعديات على امتداد خط «ترهونة – أبوزيان» بالنهر الصناعي، 25 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)