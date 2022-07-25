استقرار العملات الدولية في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

سجل سعر صرف الدولار استقرارا خلال تعاملات اليوم الإثنين في السوق الموازية، حيث سجلت العملة الأميركية 5.10 دينار.

واستقر سعر صرف اليورو عند 5.21 دينار، والجنيه الإسترليني عند سعر 6.06 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». كما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.30 دينار، والدينار التونسي على 1.68 دينار ليبي، وصعد سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 209 دنانير مقابل 208 دنانير أمس.