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تحذير جديد من الأرصاد للصيادين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 12:26 مساء
تحذير جديد من الأرصاد للصيادين
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الإثنين 22 يوليو 2022.
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة وكذلك مساء اليوم على ساحل الزويتينة تصل سرعتها إلى 25 عقدة. 

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25– 1.00 متر.
• السماء صافية.
• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتكون بحرية إلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و 28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75و 1.75 متر.
• الرياح بحرية إلى شمالية غربية وتكون من غربية إلى جنوبية جنوبية على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على ساحل درنة، وكذلك مساء اليوم على ساحل الزويتينة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.

تحذير جديد من الأرصاد للصيادين
تحذير جديد من الأرصاد للصيادين
تحذير جديد من الأرصاد للصيادين
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