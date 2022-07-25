تحذير جديد من الأرصاد للصيادين

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة وكذلك مساء اليوم على ساحل الزويتينة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة وتكون متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25– 1.00 متر.

• السماء صافية.

• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتكون بحرية إلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و 28 درجة مئوية.