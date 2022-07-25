ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات الأحد.

وارتفع الدولار الأميركي إلى 4.88 دينار من 4.87 دينار الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. بينما انخفض اليورو إلى 4.97 دينار مقابل 4.98 دينار، كما تراجع سعر الجنيه الاسترليني إلى 4.83 دينار مقارنة بـ 4.85 دينار.

استقرار سعري الريال السعودي والدرهم الإماراتي

واستقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، على الترتيب. ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية واليوان الصيني، اللذين سجلا 0.27 دينار و0.72 دينار.