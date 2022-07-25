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وصول فوج من الحجاج الليبيين إلى مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 11:10 صباحا
وصول فوج من الحجاج الليبيين إلى مطار معيتيقة
لحظة وصول أحد فوج حجاج بيت الله الحرام إلى مطار معيتيقة، 25 يوليو 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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أعلن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا وصول رحلة جوية تحمل فوجا من حجاج بيت الله الحرام الليبيين العائدين من أداء مناسك الحج إلى مطار معيتيقة الدولي.

وبثت الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطعا مصورا للحظة وصول الفوج.

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وصول فوج إلى مطار مصراتة
ويوم السبت، وصل الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام إلى مطار مصراتة الدولي، وفق ما ذ كرت مصادر مراقبة المواصلات في سرت ومطار مصراتة الدولي.

والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة مغادرة أول فوج من حجاج ليبيا مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، بعد أن أتمّوا مناسكهم بطواف الوداع.

لحظة وصول أحد فوج حجاج بيت الله الحرام إلى مطار معيتيقة، 25 يوليو 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
لحظة وصول أحد فوج حجاج بيت الله الحرام إلى مطار معيتيقة، 25 يوليو 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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